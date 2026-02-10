Скидки
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о травме Дугласа Аугусто

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о травме Дугласа Аугусто
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий касательно травмы полузащитника Дугласа Аугусто, которую тот получил в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Динамо» (0:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Ударили в кость, голеностоп пошёл на слом. Думаю, что нужно пару дней, сделать МРТ, снимки, чтобы понять, насколько всё серьёзно.

На данный момент отёка нет. Ему наложили тейп на голеностоп. Он чувствует себя хорошо. Но всё равно нужно обследование», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В 19-м туре чемпионата России «быки» примут «Ростов» 28 февраля.

Новости. Футбол
