Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Артур Гомес прокомментировал своё возвращение после травмы

Игрок «Динамо» Артур Гомес прокомментировал своё возвращение после травмы
Комментарии

Вингер «Динамо» Артур Гомес высказался о возвращении после травмы. В 2025 году футболист перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия. Гомес сыграл в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Очень рад. Это было долгое время, которое я не играл. Очень тяжёлая травма. Слава богу, я вернулся. Сейчас самое важное — продолжать работать и помогать «Динамо» подняться в турнирной таблице.

Очень сложно, когда не играешь. Меня не было на тренировках и матчах. Был далеко от команды, но продолжал работать. Сейчас я играю, могу помочь команде. Всегда был влюблён в футбол и играл в футбол. Поэтому это было очень сложное время. Но у меня есть семья — сын и жена поддерживали меня. Сейчас я с командой и буду делать всё возможное, чтобы помочь «Динамо», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Полузащитник московского «Динамо» Фомин: нас не устраивает место в таблице

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android