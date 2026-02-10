Игрок «Динамо» Артур Гомес прокомментировал своё возвращение после травмы

Вингер «Динамо» Артур Гомес высказался о возвращении после травмы. В 2025 году футболист перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия. Гомес сыграл в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Очень рад. Это было долгое время, которое я не играл. Очень тяжёлая травма. Слава богу, я вернулся. Сейчас самое важное — продолжать работать и помогать «Динамо» подняться в турнирной таблице.

Очень сложно, когда не играешь. Меня не было на тренировках и матчах. Был далеко от команды, но продолжал работать. Сейчас я играю, могу помочь команде. Всегда был влюблён в футбол и играл в футбол. Поэтому это было очень сложное время. Но у меня есть семья — сын и жена поддерживали меня. Сейчас я с командой и буду делать всё возможное, чтобы помочь «Динамо», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

