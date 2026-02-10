Игрок «Динамо» Артур Гомес: все партнёры по команде поддерживали всё время

Нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о поддержке партнёров в период восстановления после травмы. Бразилец вернулся на поле в матче 3-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором бело-голубые одолели «Краснодар» (1:0).

«Я хотел бы поблагодарить всех. Была поддержка от физиотерапевта, врача, который раньше работал в клубе — сейчас он не с нами. Все партнёры по команде поддерживали всё время. Это было важно для меня. Я был с семьёй и проводил время с ребёнком. Но сейчас думаю только о том, чтобы играть в футбол», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Артур Гомес перешёл в «Динамо» из «Крузейро» в сентябре 2024-го. В текущем сезоне в официальных матчах он на поле не появлялся.