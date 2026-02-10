Скидки
Игрок «Динамо» Артур Гомес: я страдал с трибуны — не очень нравится смотреть футбол

Игрок «Динамо» Артур Гомес: я страдал с трибуны — не очень нравится смотреть футбол
Комментарии

Вингер московского «Динамо» Артур Гомес поделился впечатлениями от восстановления после разрыва левого ахиллова сухожилия. Футболист принял участие в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Я очень страдал с трибуны. Честно, мне не очень нравится смотреть футбол. Но я смотрел, как мои партнёры играют. Всё что случилось в клубе, смена тренера — это всё часть футбола. Все давали свои лучшие качества. К сожалению, у нас не получилось. Сейчас у нас есть Ролан Гусев. Он хорошо знает команду и может помочь команде достичь целей», — передаёт слова Артура Гомеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

