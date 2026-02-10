Скидки
Полузащитник «Краснодара» Черников высказался о поражении от «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал поражение своей команды в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Динамо» (0:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Такие турниры должны быть, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Хочется всегда побеждать, но это часть сборов. Главное — подготовиться, подвести себя к лучшей форме и не получить травмы», — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В 19-м туре чемпионата России «быки» примут «Ростов» 28 февраля. В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России южане сыграют с ЦСКА.

