Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуарирапа вернулся в «Сочи», он провёл 29 минут за «Шарджу» в чемпионате ОАЭ

Гуарирапа вернулся в «Сочи», он провёл 29 минут за «Шарджу» в чемпионате ОАЭ
Комментарии

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в клуб «Шарджа». Форвард перебрался в команду из ОАЭ в сентябре прошлого года. Всего за арабский клуб футболист сыграл в пяти матчах чемпионата, проведя на поле 29 минут и забив один гол.

«Футбольный клуб «Шарджа» расторгает контракт с Саулем Гуарирапой, Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из ОАЭ в соцсети.

Фото: ФК «Шарджа»

Минувший сезон Гуарирапа провёл на правах аренды в московском ЦСКА. В текущем сезоне у нападающего 14 матчей и один гол во всех турнирах в составе клубов «Сочи» и «Шарджа».

Материалы по теме
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android