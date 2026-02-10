Гуарирапа вернулся в «Сочи», он провёл 29 минут за «Шарджу» в чемпионате ОАЭ

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в клуб «Шарджа». Форвард перебрался в команду из ОАЭ в сентябре прошлого года. Всего за арабский клуб футболист сыграл в пяти матчах чемпионата, проведя на поле 29 минут и забив один гол.

«Футбольный клуб «Шарджа» расторгает контракт с Саулем Гуарирапой, Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из ОАЭ в соцсети.

Фото: ФК «Шарджа»

Минувший сезон Гуарирапа провёл на правах аренды в московском ЦСКА. В текущем сезоне у нападающего 14 матчей и один гол во всех турнирах в составе клубов «Сочи» и «Шарджа».