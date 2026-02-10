Полузащитник «Милана» Нкунку — о Рабьо: он мог бы играть 90 минут каждый день. Он зверь

Полузащитник «Милана» Кристофер Нкунку высказался об игре своего партнёра по команде Адриена Рабьо и заявил, что тот находится на пике своей карьеры.

«Адриен всегда был таким. Возможно, сейчас он просто стал более решительным. Аллегри хочет, чтобы он больше играл в атаке, тогда как раньше он больше играл в обороне. У Адриена феноменальный удар, и он очень много бегает. Думаю, Рабьо мог бы играть 90 минут каждый день, потому что никогда не устаёт. Он на пике своей карьеры. У него нет предела, всегда выкладывается на полную как на поле, так и за его пределами. Он зверь», — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний Рабьо провёл 16 матчей в чемпионате Италии, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.