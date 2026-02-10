Скидки
Полузащитник «Краснодара» Аугусто высказался о травмах Кордобы и Сперцяна

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто после матча Winline Зимнего кубка РПЛ с московским «Динамо» (0:1) ответил, влияет ли отсутствие Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна на игру команды. Футболисты на данный момент восстанавливаются после травм.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

— Мы контролировали весь матч, за исключением концовки второго тайма, когда нам забили гол. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться к победам в сезоне. Естественно, мы не рады этому поражению, но игра была хорошей, кроме концовки.

— Сказалось ли отсутствие лидеров — Сперцяна и Кордобы?
— Наша команда не зависит от двух игроков, какими бы важными они ни были. Их важность велика, но у нас есть остальные игроки и другие лидеры, которые делают хорошую работу, — приводит слова Дугласа Аугусто «Матч ТВ».

