«Нельзя так играть». Мусаев раскритиковал футболистов «Краснодара» за матч с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении своих подопечных в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ от московского «Динамо» (0:1).

«Первый тайм был хорошего качества и со стороны «Динамо». Мы практически ничего не дали им создать, сами имели два момента. Плотная была игра, нужно было играть быстро, хороший был контроль, не хватало последнего паса. Второй тайм начали хорошо, но где‑то с 60‑й минуты видно, что подсели физически, замены не зашли так, как хотелось бы.

В итоге игра была равная, у нас и у «Динамо» были моменты, исход должен был решиться в серии пенальти, но грубая ошибка на последних минутах… Нельзя так играть, какой бы ни был матч, нужно стараться его выиграть. Расстроился, что в концовке матча отдали игру, нельзя было этого делать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».