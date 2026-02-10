Скидки
Бубнов составил пятёрку лучших российских футболистов XXI века, Аршавин — вне топ-3

Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов назвал пять лучших российских футболистов в XXI веке. Бубнов представил рейтинг в эфире YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Топ-5 российских футболистов XXI века по версии Бубнова:

  1. Дмитрий Аленичев.
  2. Юрий Жирков.
  3. Игорь Акинфеев.
  4. Андрей Аршавин.
  5. Сергей Семак.

Полузащитник Дмитрий Аленичев в течение карьеры играл за такие клубы, как «Спартак», «Рома», «Порту», «Перуджа» и другие. В составе красно-белых Аленичев четыре раза становился чемпионом России. В «Порту» футболист выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов УЕФА, а также дважды завоёвывал титул чемпиона Португалии.

