Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нкунку: у Франции могло бы быть три сборные, каждая из них могла бы бороться за победу

Нкунку: у Франции могло бы быть три сборные, каждая из них могла бы бороться за победу
Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку рассказал, обсуждают ли французские игроки «россонери» предстоящий чемпионат мира. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Часто ли французские игроки миланской команды обсуждают предстоящий чемпионат мира?
— Не так уж часто, потому что сейчас мы все сосредоточены на победе с «Миланом». Чемпионат мира состоится через три-четыре месяца, если мы выложимся на полную за клуб, у нас будет больше шансов попасть в сборную.

Когда я получил травму (за несколько дней до начала чемпионата мира 2022 года. — Прим. «Чемпионата») — это было грустно. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь я должен работать, чтобы это произошло.

Франция действительно сильна. У нас могло бы быть три команды, каждая из них могла бы составить конкуренцию за победу, потому что у нас есть хорошо развитые футбольные школы, — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Полузащитник «Милана» Нкунку — о Рабьо: он мог бы играть 90 минут каждый день. Он зверь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android