Нкунку: у Франции могло бы быть три сборные, каждая из них могла бы бороться за победу

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку рассказал, обсуждают ли французские игроки «россонери» предстоящий чемпионат мира. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Часто ли французские игроки миланской команды обсуждают предстоящий чемпионат мира?

— Не так уж часто, потому что сейчас мы все сосредоточены на победе с «Миланом». Чемпионат мира состоится через три-четыре месяца, если мы выложимся на полную за клуб, у нас будет больше шансов попасть в сборную.

Когда я получил травму (за несколько дней до начала чемпионата мира 2022 года. — Прим. «Чемпионата») — это было грустно. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь я должен работать, чтобы это произошло.

Франция действительно сильна. У нас могло бы быть три команды, каждая из них могла бы составить конкуренцию за победу, потому что у нас есть хорошо развитые футбольные школы, — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.