Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гению — от принца». «Сантос» сообщил, что Неймар подарил футболку Месси

«Гению — от принца». «Сантос» сообщил, что Неймар подарил футболку Месси
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар подарил футболисту «Интер Майами» Лионелю Месси и его детям игровые футболки бразильской команды со своей фамилией. Об этом сообщает официальный аккаунт «Сантоса» в социальной сети X.

Фото: FC Santos

«От Неймара — Лионелю Месси. Гению — от принца. Та самая бесценная футболка с номером, увековеченным самим Королём. Номер 10 Месси, номер 10 Неймара и номер 10 Пеле. Нетленное наследие мирового футбола. Передаём привет с «Вила Белмиро» (домашний стадион «Сантоса». — Прим. «Чемпионата»)!» — сказано в сообщении бразильского клуба.

Ранее футболисты вместе выступали за «Барселону». В составе каталонцев Неймар взял все национальные трофеи, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Неймар испытал своих друзей на сеансе его ежедневной физиотерапии. Видео
Истории
Неймар испытал своих друзей на сеансе его ежедневной физиотерапии. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android