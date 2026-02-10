«Гению — от принца». «Сантос» сообщил, что Неймар подарил футболку Месси

Нападающий «Сантоса» Неймар подарил футболисту «Интер Майами» Лионелю Месси и его детям игровые футболки бразильской команды со своей фамилией. Об этом сообщает официальный аккаунт «Сантоса» в социальной сети X.

Фото: FC Santos

«От Неймара — Лионелю Месси. Гению — от принца. Та самая бесценная футболка с номером, увековеченным самим Королём. Номер 10 Месси, номер 10 Неймара и номер 10 Пеле. Нетленное наследие мирового футбола. Передаём привет с «Вила Белмиро» (домашний стадион «Сантоса». — Прим. «Чемпионата»)!» — сказано в сообщении бразильского клуба.

Ранее футболисты вместе выступали за «Барселону». В составе каталонцев Неймар взял все национальные трофеи, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.