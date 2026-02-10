В «Зените» ответили, завершена ли зимняя трансферная кампания клуба

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил, можно ли считать зимнюю трансферную кампанию сине-бело-голубых завершённой.

«Мы взяли троих игроков – Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана. Думаю, этого достаточно для нашей команды на данном этапе, если исходить из того, что на каждой позиции должно быть по два футболиста.

На некоторых у нас сейчас даже по три человека. Поэтому теперь приоритетная линия этой трансферной кампании – дальнейшее трудоустройство кого‑то из игроков», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о подписании Дивеева 11 января. Сине-бело-голубые сообщили о переходе Джона 28 января, Дурана — 9 февраля.

Материалы по теме В «Зените» раскрыли реальные условия аренды Джона Дурана из «Аль-Насра»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: