Тренер «Краснодара» Мусаев подвёл итоги Зимнего Кубка РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился выводами о Winline Зимнем кубке РПЛ. В заключительном матче турнира действующие чемпионы России уступили московскому «Динамо» (0:1).

«Итог по турниру — обкатали молодёжь, получили нагрузку. Матчи с топ‑соперниками из России, высокий уровень борьбы, рубятся все. Может быть, иногда было чересчур эмоционально. В целом, считаю, для подготовки хороший турнир. Единственное — хотелось бы, чтобы игры были с чуть большим промежутком, потому что тяжело тренироваться», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ стал московский ЦСКА. Армейцы финишировали с пятью очками в активе и опередили «Динамо» по дополнительным показателям. «Краснодар» стал третьим. Последнее место занял санкт-петербургский «Зенит».