Тренер «Краснодара» Мусаев подвёл итоги Зимнего Кубка РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев подвёл итоги Зимнего Кубка РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился выводами о Winline Зимнем кубке РПЛ. В заключительном матче турнира действующие чемпионы России уступили московскому «Динамо» (0:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Итог по турниру — обкатали молодёжь, получили нагрузку. Матчи с топ‑соперниками из России, высокий уровень борьбы, рубятся все. Может быть, иногда было чересчур эмоционально. В целом, считаю, для подготовки хороший турнир. Единственное — хотелось бы, чтобы игры были с чуть большим промежутком, потому что тяжело тренироваться», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ стал московский ЦСКА. Армейцы финишировали с пятью очками в активе и опередили «Динамо» по дополнительным показателям. «Краснодар» стал третьим. Последнее место занял санкт-петербургский «Зенит».

