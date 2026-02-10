Бубнов объяснил, почему не включил бы Дзюбу в топ-10 российских футболистов XXI века

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов рассказал, почему не включил бы нападающего Артёма Дзюбу в десятку лучших российских футболистов XXI века.

«Лучший российский бомбардир? Ну и что? Он в еврокубках вообще ничего не выиграл. Он там не играл, играл в позорном клубе, который я до сих пор не могу вспомнить, в Турции играл. Один гол забил, и то не он забил, другой человек забил, мяч уже катился в ворота, он его добил. Там бы любой забил.

Насколько он [Дзюба] Кержакова обогнал как лучший бомбардир? На один-два мяча. Где Кержаков, а где Дзюба? Кержакова можно спокойно ставить в пятёрку [лучших российских футболистов XXI века]. Он выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», на чемпионатах мира играл, был лучшим бомбардиром. И то Дзюба уже подтасовывает, непонятно, с кем забивал, непонятно, с кем играли. Он даже просился в сборную, чтобы рекорд Кержакова побить. Это же смешно. На самом деле, настоящий рекордсмен Российской Премьер-Лиги — это Кержаков, и он [Дзюба] его не догнал», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

19 марта 2025 года состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой. На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

Лучший бомбардир в истории России: