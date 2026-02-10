Скидки
Нкунку: Меньян обладает отличными лидерскими качествами. Все прислушиваются к его мнению

Нкунку: Меньян обладает отличными лидерскими качествами. Все прислушиваются к его мнению
Полузащитник «Милана» Кристофер Нкунку рассказал о своём отношении к вратарю и капитану «россонери» Мику Меньяну.

«Он обладает отличными лидерскими качествами. Все прислушиваются к его мнению. Мик всегда всё делает на благо команды как настоящий капитан. Мы не могли заставить его остаться, но теперь, когда он продлил контракт, мы успокоились. Для клуба хорошо, что он остаётся», — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.

Голкипер продлил соглашение с «Миланом» 31 января. Срок действия нового трудового договора футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2031 года. В нынешнем сезоне французский голкипер провёл 25 матчей за миланский клуб во всех турнирах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.

Официально
Мик Меньян подписал новый контракт с «Миланом»
