Экс-игрок «Спартака» Медина перешёл в мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаля

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Хесус Медина перебрался в клуб «Атлетико Сан-Луис». О переходе парагвайца официально объявила пресс-служба клуба из чемпионата Мексики.

«Хесус Медина присоединяется к «Атлетико Сан-Луис» с целью привнести свой опыт, мастерство и атакующий потенциал, укрепив команду в предстоящих матчах турнира. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Атлетико Сан-Луис»

Медина покинул «Спартак» летом прошлого года и перебрался в саудовский «Дамак». Там он забил один гол в 13 матчах. «Атлетико Сан-Луис» занимает 15-е место с 16 очками в 17 матчах. С июля 2025-го команду возглавляет бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.