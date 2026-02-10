Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Медина перешёл в мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Медина перешёл в мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаля
Комментарии

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Хесус Медина перебрался в клуб «Атлетико Сан-Луис». О переходе парагвайца официально объявила пресс-служба клуба из чемпионата Мексики.

«Хесус Медина присоединяется к «Атлетико Сан-Луис» с целью привнести свой опыт, мастерство и атакующий потенциал, укрепив команду в предстоящих матчах турнира. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Атлетико Сан-Луис»

Медина покинул «Спартак» летом прошлого года и перебрался в саудовский «Дамак». Там он забил один гол в 13 матчах. «Атлетико Сан-Луис» занимает 15-е место с 16 очками в 17 матчах. С июля 2025-го команду возглавляет бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Материалы по теме
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android