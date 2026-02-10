Стало известно, потребуется ли нападающему «Кристал Пэлас» Матета операция — Le Parisien

Французскому нападающему «Кристал Пэлас» Жану-Филиппу Матета не потребуется операция на колене. Об этом сообщает Le Parisien.

У футболиста травма колена, которая не позволяет ему играть в полную силу. Ранее из-за этого не состоялся его переход в «Милан». Главный тренер «стекольщиков» Оливер Гласнер во время одной из пресс-конференций сообщил, что француз два с половиной месяца играл с опухшим коленом.

Матета проконсультировался с четырьмя специалистами, в итоге они приняли решение, что операция не потребуется. Отмечается, что нападающий не сможет играть на протяжении нескольких недель. Данный вопрос также важен в контексте возможного выступления Матета на чемпионате мира — 2026.