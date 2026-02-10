Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирков однозначно выше Аршавина стоит». Бубнов — о лучших российских игроках XXI века

«Жирков однозначно выше Аршавина стоит». Бубнов — о лучших российских игроках XXI века
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов объяснил, почему поставил Юрия Жиркова на второе место в списке лучших российских футболистов XXI века. Андрея Аршавина футбольный эксперт разместил на четвёртой строчке. Возглавил рейтинг Дмитрий Аленичев.

«Во-первых, Кубок УЕФА. С «Челси» он стал чемпионом, выиграл Кубок и, по-моему, Суперкубок, участвовал в чемпионатах Европы и мира, причём на ЧЕ он с Хиддинком четвёртое место занял, бронзовые медали. И на чемпионате мира 2018 года он был.

Для меня очень важный критерий — его очень высоко Хиддинк оценил, он его хорошо знал, поточу что Жирков у него в сборной был и в «Челси». Он как раз Жиркова называл. Я уже не беру, что Жирков с ЦСКА чемпионом был, внутренний чемпионат не беру.

Аршавин ничего не выиграл. Кубок УЕФА с «Зенитом»? Жирков тоже выиграл Кубок УЕФА, Аленичев выиграл его с «Порту». Не аргумент, что не выигрывал? Это уровень футболиста, на каком уровне он играл. Если в финал выходил — это достижение. Аршавин что, выходил в финал? Выиграл бронзу со сборной, но и Жирков выиграл. Жирков однозначно выше Аршавина стоит, по-любому», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему не включил бы Дзюбу в топ-10 российских футболистов XXI века

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android