Юмтити — о Месси: как человек — топ. Только он способен в одиночку выиграть матч

Юмтити — о Месси: как человек — топ. Только он способен в одиночку выиграть матч
Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался об экс-нападающем каталонского клуба Лионеле Месси, ныне выступающем за «Интер Майами».

«Как человек Месси топ. Ты понимаешь, что даже если выиграл всё, нет смысла считать себя выше других. Он один такой – Лео. Только он способен в одиночку выиграть матч, мало кому это под силу. Если мы побеждали 4:0, а он не забивал, он был недоволен. В его голове было чётко – он должен был забивать всегда. Это признак великих.

[Он] убийца перед воротами. Он точно знал, когда нужно ускорить игру, а когда – замедлить. Постоянно смотрит влево и вправо, проверяя расположение всех игроков. У него всегда есть преимущество во времени. Не существует рецепта, как защищаться против Лео – тот непредсказуем», – приводит слова Умтити Goal.

Как Месси изменил тренировочную программу для подготовки к ЧМ-2026
Как Месси изменил тренировочную программу для подготовки к ЧМ-2026
