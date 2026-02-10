Скидки
Бенатиа может покинуть пост спортивного директора «Марселя» — La Provence

Бенатиа может покинуть пост спортивного директора «Марселя» — La Provence
Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа может покинуть свой пост на фоне последних результатов команды. Об этом сообщает La Provence.

Ранее провансальцы со счётом 0:5 проиграли «Пари Сен-Жермен» в 21-м туре Лиги 1. Отмечается, что под угрозой также и будущее главного тренера команды Роберто Де Дзерби, поражение от парижан сделало данный вопрос ещё острее. По данным источника, Бенатиа может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, его взаимоотношения с президентом «Олимпика» Пабло Лонгорией и командой ухудшились.

На данный момент «Марсель» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

«Впервые в карьере у меня такая команда». Де Дзерби — после поражения «Марселя» от «ПСЖ»
