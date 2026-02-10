Защитник «Локомотива» Мампасси перейдет в азербайджанский «Туран Товуз»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси перейдёт в аренду в азербайджанский «Туран Товуз». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Марк Мампасси является футболистом железнодорожников с января 2022 года. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

После завершения первой части Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.

«Золотая» эра «Локомотива»: