Экс-игрок «Арсенала» Киоун высказался об отрыве команды от второго места в АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» Киоун высказался об отрыве команды от второго места в АПЛ
Бывший футболист «Арсенала» Мартин Киоун дал комментарий касательно шансов «канониров» на чемпионство по итогам нынешнего сезона. В 25-м туре АПЛ лондонцы разгромили «Сандерленд» (3:0), а «Манчестер Сити», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ, обыграл «Ливерпуль» (2:1).

«До этой игры можно было подумать, если отрыв «Арсенала» от второго места увеличится до девяти очков, речь пойдёт о будущем чемпионстве. И я подумал: «Может быть, лучше, чтобы «Сити» выиграл свой матч, просто чтобы борьба продолжалась». Если ты потенциальный чемпион, именно такой жизнью ты и должен жить. Ты должен быть готов к неожиданностям.

Думаю, что шесть очков [отрыва] вместо девяти — это лучше, потому что сложилось мнение, будто «Арсенал» недостаточно силён [чтобы удержать такой отрыв]. Если они оторвутся на девять очков, победа снова будет в их руках, но нас окружит весь этот информационный шум», — приводит слова Киоуна talkSPORT.

