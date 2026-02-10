«На этих полях невозможно играть в футбол». Маслов — о первых месяцах Тедеско в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов поделился воспоминаниями о первых месяцах работы в клубе итальянского специалиста Доменико Тедеско. Нынешний тренер «Фенербахче» возглавлял красно-белых с октября 2019-го по июнь 2021 года.

«Первое время мы не играли так вертикально. Ключевой момент был в сезоне, когда мы заняли второе место. Зимой мы долго наигрывали схему, по моему, 4-4-2, мы пытались играть низом, приехали, играли с «Рубином», мне кажется, 70-75% времени мы владели мячом, у нас контроль сумасшедший.

Поле, поскольку был конец февраля, не лучшего качества, мы владеем инициативой, бах — пропустили, в итоге проиграли. Потом тоже самое было с «Динамо». После этого было собрание, он говорит: «Извините, я ошибся, на этих полях на данный момент невозможно играть в футбол». И мы просто вертикализировали футбол, у нас пошли результаты», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».