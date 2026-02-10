Бубнов — о Дуране: играть вместе с Роналду — это показатель

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением о новоиспечённом нападающем «Зенита» Джоне Дуране, перешедшем на правах аренды. Права на колумбийского футболиста принадлежат «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.

«Все говорят о его характере, что он чужим болельщикам может что-то показать, почудить. Но все в один голос говорят, что это очень сильный нападающий, мощный и забивной. То, что нужно «Зениту» на данный момент. Главное, чтобы он набрал форму и начнёт забивать. В остальном у них всё в порядке, а в обороне они наведут порядок.

У него показатели [результативности] уникальные с учётом его возраста. Нужно смотреть на его возраст и где, в каких лигах он играл. Он в АПЛ уже поиграл, и с Роналду он играл. Саудовская лига — не показатель? Но играть вместе с Роналду — это показатель. Знаешь, сколько всему научишься у Роналду на одних только тренировках. Судя по всему, у него есть желание учиться, потому что у него есть шанс попасть на чемпионат мира»,— сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме Видео: «Зенит» показал первый день Дурана в клубе

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: