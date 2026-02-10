Скидки
«Манчестер Юнайтед» предложит Магуайру продлить контракт — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» предложит Магуайру продлить контракт — Daily Mail
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может остаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail. Контракт защитника истекает ближайшим летом.

По информации источника, манкунианцы, как ожидается, сделают экс-капитану предложение заключить новый договор. Отмечается, что футболисту предложат другие условия. Сейчас Магуайр получает £ 180 тыс. (€ 206 тыс.) в неделю.

Гарри выступает за «МЮ» с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

