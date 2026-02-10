«Локомотив» объявил о переходе защитника Мампасси в азербайджанский «Туран Товуз»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси продолжит карьеру в Премьер-лиге Азербайджана. Футболист на правах аренды перешёл в «Туран Товуз». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников на официальном сайте команды.

Сообщается, что срок аренды будет действовать до июля 2026 года, а в соглашении предусмотрена опция выкупа 22-летнего футболиста.

Мампасси перебрался в «Локомотив» из украинского «Шахтёра» в январе 2022 года. Ранее защитник отправлялся на условиях аренды в турецкий «Антальяспор» и бельгийский «Кортрейк». Всего на счету футболиста 21 официальный матч за железнодорожников во всех турнирах.