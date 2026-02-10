Скидки
Бубнов поделился мнением, почему у Семака не возникнет проблем с поведением Дурана

Бубнов поделился мнением, почему у Семака не возникнет проблем с поведением Дурана
Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов высказал мнение, почему у главного тренера «Зенита» Сергея Семака не будет проблем с новоиспечённым нападающим Джоном Дураном, которого уличали в проявлении скандального поведения.

«Знаешь, почему Семаку легко работать в «Зените»? Потому что там за бразильцами смотрят и за поведением. Дуран не бразилец? Но он из Латинской Америки. Там вот этот тренер бразилец, Оливейра. Они договорятся, и будет всё нормально. Самое главное, что он [Дуран] сильный игрок.

Вот эти все проблемы… Анчелотти сказал, что все классные, незаурядные игроки — они все проблемные, у них характер. Но мастерство тренеров топ-клубов в том и заключается, чтобы найти общий язык с каждым, индивидуальный подход, не грести под одну гребёнку», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

