Бубнов: считаю, что Дивеев не сильнее Дркушича

Бубнов: считаю, что Дивеев не сильнее Дркушича
Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением о состоянии обороны «Зенита» после произошедших в ней изменениях в течение зимнего трансферного окна.

11 января сине-бело-голубые объявили о переходе центрального защитника Игоря Дивеева из ЦСКА. 4 февраля санкт-петербургский клуб сообщил об уходе Страхини Эраковича в аренду в «Црвену Звезду».

«У них оборона стабильная, Нино не ушёл. Считаю, что Дивеев не сильнее Дркушича. В любой момент он может заменить его. С точки зрения отбора мяча, цепкости в порядке Алип. Единственное — Эраковича они потеряли, он ушёл. Он тоже мог бы с Нино сыграть, он и играл. Эракович повздорил с Семаком? Может быть», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бубнов поделился мнением, почему у Семака не возникнет проблем с поведением Дурана

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

