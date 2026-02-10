Экс-форвард «Арсенала» Бергкамп: сейчас идеальные нападающие — Кейн и Левандовски

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп ответил, кого считает идеальными современными форвардами.

«Сейчас идеальные нападающие – как в своё время Марко ван Бастен – это Гарри Кейн и Роберт Левандовски. Левандовски сейчас в том возрасте, когда не всегда всё получается, но эти двое были феноменальны.

И Карим Бензема – на примере его перемещений я обучал молодых форвардов. Это было невероятно. Я пытался вбить это в головы форвардов, с которыми работал в молодёжных командах, потому что его рывки были потрясающими», – приводит слова Бергкампа Football.London со ссылкой шоу The Overlap.