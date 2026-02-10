Скидки
«Начинает триггерить». Экс-защитник «Спартака» Маслов — об игре против Кварацхелии

«Начинает триггерить». Экс-защитник «Спартака» Маслов — об игре против Кварацхелии
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов поделился воспоминаниями об игре против вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии.

«С Хвичей тяжело было играть. Потому что любое касание, и он так громко, протяжно: «А-а-а-а-а-а». Судьи ведутся. Тебе как защитнику гораздо сложнее. И это начинает тебя триггерить. Когда что-то говоришь, обычно просто отмахиваются, но никто не отвечает. Все понимают, что они симулируют, но что они могут сказать. Хвича просто молчал», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В Мир Российской Премьер-Лиге Кварацхелия выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». После отъезда из России в марте 2022-го футболист играл за «Динамо» Батуми и «Наполи», а с января прошлого года защищает цвета «ПСЖ».

