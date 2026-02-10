Два футболиста «Манчестер Сити» могут перейти в «Эвертон» — TEAMtalk

«Эвертон» рассмотрит возможность приобретения игроков «Манчестер Сити» Джона Стоунза и Джека Грилиша по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «ириски» хотят оставить в команде Грилиша после завершения его аренды. Однако клуб не устраивает установленная на вингера цена в £ 50 млн (€ 57,5 млн). «Эвертон», вероятно, сосредоточится на пересмотре соглашения с «горожанами».

Подчёркивается, что ливерпульский клуб может подписать Стоунза бесплатно, поскольку его контракт с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом. При этом «Эвертон» испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего защитника.

