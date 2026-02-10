Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два футболиста «Манчестер Сити» могут перейти в «Эвертон» — TEAMtalk

Два футболиста «Манчестер Сити» могут перейти в «Эвертон» — TEAMtalk
Комментарии

«Эвертон» рассмотрит возможность приобретения игроков «Манчестер Сити» Джона Стоунза и Джека Грилиша по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «ириски» хотят оставить в команде Грилиша после завершения его аренды. Однако клуб не устраивает установленная на вингера цена в £ 50 млн (€ 57,5 млн). «Эвертон», вероятно, сосредоточится на пересмотре соглашения с «горожанами».

Подчёркивается, что ливерпульский клуб может подписать Стоунза бесплатно, поскольку его контракт с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом. При этом «Эвертон» испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего защитника.

Материалы по теме
Защитник «Ман Сити» Гехи поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с «Ливерпулем»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android