Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Порту» сообщили о травме нападающего Самуэля Агеховы

В «Порту» сообщили о травме нападающего Самуэля Агеховы
Комментарии

Нападающий «Порту» Самуэль Агехова получил травму. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

«Саму, которого заменили в перерыве матча со «Спортингом», получил растяжение связок правого колена и повреждение передней крестообразной связки.

В ближайшие дни испанский футболист будет повторно обследован медицинской службой «Порту», — сказано в сообщении «драконов».

Срок действия трудового договора Самуэля с «Порту» рассчитан до лета 2029 года. В 32 матчах текущего клубного сезона испанец забил 20 голов и отдал одну голевую передачу. На данный момент «Порту» возглавляет турнирную таблицу Примейры.

Материалы по теме
Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии после ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android