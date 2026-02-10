В «Порту» сообщили о травме нападающего Самуэля Агеховы

Нападающий «Порту» Самуэль Агехова получил травму. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

«Саму, которого заменили в перерыве матча со «Спортингом», получил растяжение связок правого колена и повреждение передней крестообразной связки.

В ближайшие дни испанский футболист будет повторно обследован медицинской службой «Порту», — сказано в сообщении «драконов».

Срок действия трудового договора Самуэля с «Порту» рассчитан до лета 2029 года. В 32 матчах текущего клубного сезона испанец забил 20 голов и отдал одну голевую передачу. На данный момент «Порту» возглавляет турнирную таблицу Примейры.