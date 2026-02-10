Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это могло бы стать интересным сочетанием». Саа — о возможном переходе Винисиуса в «МЮ»

«Это могло бы стать интересным сочетанием». Саа — о возможном переходе Винисиуса в «МЮ»
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог бы выступать за «красных дьяволов».

«Нет ничего невозможного, когда «Юнайтед» играет так, как сейчас. Они способны привлечь любого именитого игрока. Винисиус — претендент на «Золотой мяч», он хочет блистать и выступать в Лиге чемпионов. Я это понимаю, ведь он стремится к индивидуальным трофеям. Кто знает, это могло бы стать интересным сочетанием — команда под руководством Кэррика каждую неделю показывает красивый футбол. Это могло бы стать новым фундаментом для такого футболиста, как Винисиус», — приводит слова Саа Goal.com со ссылкой aceodds.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» предложит Магуайру продлить контракт — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android