«Это могло бы стать интересным сочетанием». Саа — о возможном переходе Винисиуса в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог бы выступать за «красных дьяволов».

«Нет ничего невозможного, когда «Юнайтед» играет так, как сейчас. Они способны привлечь любого именитого игрока. Винисиус — претендент на «Золотой мяч», он хочет блистать и выступать в Лиге чемпионов. Я это понимаю, ведь он стремится к индивидуальным трофеям. Кто знает, это могло бы стать интересным сочетанием — команда под руководством Кэррика каждую неделю показывает красивый футбол. Это могло бы стать новым фундаментом для такого футболиста, как Винисиус», — приводит слова Саа Goal.com со ссылкой aceodds.