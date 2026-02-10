Скидки
Ситуация с Роналду в «Аль-Насре» способна повлиять на будущее Жезуша — Arriyadiyah

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш не будет обсуждать новый контракт до разрешения ситуации с нападающим и капитаном Криштиану Роналду. Португальский специалист хочет получит более ясное представление о будущем 41-летнего форварда. Об этом сообщает Arriyadiyah.

Ранее сообщалось, что Роналду, пропустивший матчи с «Эр-Риядом» и «Аль-Иттихадом», недоволен отсутствием усилений у «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно, в то время как соперники приобретали новых игроков. Также португальца не устраивает наличие задолженностей по зарплате в клубе.

По информации источника, Жезуш также рассчитывал на подписание двух футболистов, которых он просил с начала января, однако эти сделки не состоялись.

Контракт Жезуша с «Аль-Насром» заканчивается грядущим летом.

