Беллингем может пропустить до двух месяцев из-за травмы бедра — Рамон Альварес де Мон

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может вернуться в строй только ближе к апрелю, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети Х. Напомним, футболист повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Райо Вальекано». Сообщалось, что он выбыл на месяц.

По информации источника, травма может быть ещё тяжелее, чем предполагалось: англичанин рискует пропустить до двух месяцев.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.