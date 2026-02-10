Скидки
Бубнов ответил, кто из центральных защитников «Спартака» должен играть в основном составе

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением, какая пара центральных защитников красно-белых должна играть в основном составе.

«Ву хорошее впечатление очень произвёл. Бабич четыре месяца не играл после травмы, но это был ведущий игрок, сильнейший. И третий легионер — Джику. Если они будут играть в три центральных защитника, а это вполне возможно по тактическим соображениям, эти три легионера вместе. Если нет, тогда любое сочетание может быть, но мне кажется, Ву и Джику — это хорошая пара центральных. Если Бабич наберёт те кондиции, которые у него были, то в зависимости от того, кто как будет выглядеть.

Я не вижу наших ребят, даже Литвинова, который много играл центральным защитником, уже не говоря об Умярове, на этой позиции», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бубнов: считаю, что Дивеев не сильнее Дркушича

Как появился «Спартак»:

