Гурцкая — о новичке «Зенита» Дуране: осуждать его нельзя, может, у него беднейшая семья

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране. Экс-нападающий английской «Астон Виллы» перебрался в санкт-петербургский клуб из саудовского «Аль-Насра» на условиях аренды до лета 2026 года.

«Когда он в 21 год появился в «Астон Вилле», он просто рвал лигу. И все считали что это будет переход за € 100 млн, что он пойдёт не к арабам, а в какую-то команду типа «Сити» или «Юнайтед». Потому что он прямо очень круто выглядел.

Но, не знаю, видишь, позарился. Знаешь, осуждать за это нельзя. Мы же не знаем, может, у него беднейшая семья, а там насыпали такие бабки. € 20 млн в год у него зарплата. Представляешь, в Колумбии за € 20 млн в год, думаю, он посчитал, что там просто будет как Леонсио из «Рабыни Изаура», скупит там всё на свете», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канала «Это футбол, брат!»

