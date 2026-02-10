Титов рассказал, чем игровые сборы «Спартака» в его время отличались от нынешних

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о товарищеских матчах красно-белых на текущих сборах. Также экс-футболист сравнил, чем сборы в период его карьеры отличались от нынешних.

– Cмотрели ли товарищеские матчи «Спартака» на сборах? Что бросилось в глаза, что пытается изменить Карседо? Возможно, какие-то нюансы, которые не всегда заметны болельщику?

– Это типичные контрольные матчи: много замен, возможность дать игровое время всем. Если бы не отсутствие Барко и Дмитриева, состав, возможно, был бы ближе к основному. Но это нормальные тренерские идеи – посмотреть сочетания, варианты, разные роли игроков. В этом плане всё логично.

С другой стороны, до первого официального матча остаётся чуть больше двух недель, уже, конечно, хотелось бы видеть тот состав, который будет проводить большую часть матчей. Я вспоминаю наши сборы: мы их форсировали, потому что был Кубок Содружества. Уже с первого сбора были очень тяжёлые нагрузки, но через две недели мы играли основным составом и на максимуме – команда была готова.

Сейчас ситуация другая. Подготовка идёт планомерно, без форсирования. Но всё равно хотелось бы, чтобы процентов на 90 уже был понятен костяк, который будет давать результат. Ну и, конечно, желаю тренерскому штабу не ошибиться с выбором, потому что спартаковский болельщик будет очень внимательно следить за первым официальным матчем, — приводит слова Титова Metaratings.

Во вторник, 10 февраля, «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астаной» (1:1).

