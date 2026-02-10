Кристофер Нкунку: никогда не думал об уходе из «Милана»

Полузащитник «Милана» Кристофер Нкунку заявил, что не рассматривал возможность ухода из клуба в январское трансферное окно.

«Я никогда не думал об уходе, вот в чём дело. Мой агент никогда не упоминал о каких-либо предложениях, поэтому для меня это были всего лишь слухи. Он хорошо меня знает, я никогда не просил его искать что-то другое или разговаривать с другими клубами, потому что хотел быть готовым к переходу в «Милан».

Думаю, что «Милан» — крупнейший клуб в Италии, понял, что клуб хочет выигрывать титулы, что также является моей целью. Мне посчастливилось поднимать трофеи повсюду, хочу сделать то же самое здесь, в клубе, который создан для победы», — приводит слова Нкунку La Gazzetta dello Sport.