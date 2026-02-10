«Чем быстрее ЦСКА признает, что это ошибка, тем лучше». Гурцкая — о Жоао Викторе

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о бразильском защитнике ЦСКА Жоао Викторе, а также оценил первые матчи за команду аргентинского новичка Лусиано Гонду.

«Чем быстрее ЦСКА признает, что это ошибка, будет лучше. Его надо отправить, потому что он весь первый круг «привозил». Сколько играл, «привозил». Он просто не вписался сюда. Зато Гонду мне нравится. И то, что прогнозировали, что он умеет играть в мяч, что это не просто под навесы, он прямо подыгрывает, хорошо выглядит», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 4,5 млн. В первой части сезона бразилец провёл 14 матчей за клуб.