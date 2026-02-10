Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чем быстрее ЦСКА признает, что это ошибка, тем лучше». Гурцкая — о Жоао Викторе

«Чем быстрее ЦСКА признает, что это ошибка, тем лучше». Гурцкая — о Жоао Викторе
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о бразильском защитнике ЦСКА Жоао Викторе, а также оценил первые матчи за команду аргентинского новичка Лусиано Гонду.

«Чем быстрее ЦСКА признает, что это ошибка, будет лучше. Его надо отправить, потому что он весь первый круг «привозил». Сколько играл, «привозил». Он просто не вписался сюда. Зато Гонду мне нравится. И то, что прогнозировали, что он умеет играть в мяч, что это не просто под навесы, он прямо подыгрывает, хорошо выглядит», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 4,5 млн. В первой части сезона бразилец провёл 14 матчей за клуб.

Материалы по теме
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android