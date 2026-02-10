«Что он забыл в Бразилии?» Бубнов — о слухах, связывающих Кисляка с «Фламенго»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов отреагировал на информацию, что сторона полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка прорабатывает варианты продолжения карьеры футболиста во «Фламенго» или «Палмейрасе».

«Откуда они это взяли, что Кисляк может в бразильский клуб перейти? Что он там забыл, в Бразилии? Предположим, если бы он из академии туда переходил, то я бы понял, потому что там сильная академия — [можно] научиться играть в футбол. А сейчас, что он там забыл, в Бразилии?» — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

