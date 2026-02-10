Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что он забыл в Бразилии?» Бубнов — о слухах, связывающих Кисляка с «Фламенго»

«Что он забыл в Бразилии?» Бубнов — о слухах, связывающих Кисляка с «Фламенго»
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов отреагировал на информацию, что сторона полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка прорабатывает варианты продолжения карьеры футболиста во «Фламенго» или «Палмейрасе».

«Откуда они это взяли, что Кисляк может в бразильский клуб перейти? Что он там забыл, в Бразилии? Предположим, если бы он из академии туда переходил, то я бы понял, потому что там сильная академия — [можно] научиться играть в футбол. А сейчас, что он там забыл, в Бразилии?» — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Бубнов ответил, кто из центральных защитников «Спартака» должен играть в основном составе

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android