Директор «Фулхэма» Тони Хан: хочу, чтобы Марку Силва остался в клубе надолго

Вице-председатель и директор по футбольным операциям «Фулхэма» Тони Хан высказался о будущем тренера Марку Силвы в команде, чей контракт с «дачниками» рассчитан до ближайшего лета.

«Думаю, у нас отличная команда и отличный тренер. У нас есть Марку Силва, который проделал фантастическую работу в качестве тренера этой команды, мне очень нравится с ним работать. Эта команда показывает невероятно хорошие результаты. У меня прекрасные отношения с Марку, очень хочу, чтобы он остался здесь надолго. Думаю, так и будет, я в это верю.

Мы здорово потрудились, осуществив отличный трансфер [Оскара Бобба], над которым долго работали. Мы все очень сплочены, работаем вместе. Я нисколько не сомневаюсь в нашей работе. Как говорит сам Марку, у нас очень хорошее взаимопонимание, каждый настроен трудиться ради «Фулхэма», — приводит слова Хана talkSPORT.