«Жирона» объявила о подписании вратаря после травмы арендованного у «Барсы» тер Штегена

Испанская «Жирона» подписала голкипера Рубена Бланко в качестве свободного агента. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, с 30-летним вратарём был заключён контракт до 30 июня 2026 года. Ранее из-за травмы выбыл арендованный у «Барселоны» голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Фото: ФК «Жирона»

«Его опыт в условиях высокого уровня соревнований, лидерские качества и тактическая зрелость делают его надёжным усилением на решающем этапе сезона», — говорится в сообщении пресс-службы «Жироны» на официальном сайте команды.

Ранее 30-летний вратарь выступал за «Сельту» и «Марсель». Французский клуб он покинул в январе текущего года.

