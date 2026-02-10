«Ливерпулю» интересен форвард Крупи, «Борнмут» может продать его за € 90 млн — CO

«Ливерпуль» следит за 19-летним форвардом «Борнмута» Эли Крупи, который может стать трансферной целью мерсисайдцев на лето. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «вишни» полагают, что могут продать французского нападающего за £ 70-80 млн (€ 80,5-90,5 млн). Помимо «красных», Крупи интересен «Челси», «Пари Сен-Жермен» и мадридскому «Реалу».

Форвард является игроком «Борнмута» с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне Крупи принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 22 млн.

