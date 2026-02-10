Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не замена Дивееву». Гурцкая — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе

«Это не замена Дивееву». Гурцкая — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о возможном переходе в московский ЦСКА защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга». По данным СМИ, армейцы выиграли конкуренцию за игрока у бразильского «Коринтианса».

«Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гаич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть ещё, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Видео
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android