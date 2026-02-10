«Это не замена Дивееву». Гурцкая — о потенциальном новичке ЦСКА Рейсе

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о возможном переходе в московский ЦСКА защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга». По данным СМИ, армейцы выиграли конкуренцию за игрока у бразильского «Коринтианса».

«Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гаич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть ещё, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канала «Это футбол, брат!»