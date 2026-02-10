«Инвестиция, от которой мы в восторге». Директор «Фулхэма» Хан — о трансфере Бобба

Вице-председатель и директор по футбольным операциям «Фулхэма» Тони Хан прокомментировал приобретение клубом полузащитника Оскара Бобба.

«На протяжении многих лет мы хотели подписать Оскара Бобба. [Главный тренер] Марку Силва работает в «Фулхэме» уже несколько лет, в рамках многих летних и зимних трансферных окон мы обсуждали возможное приглашение Бобба. Марку очень хотел заполучить этого футболиста, я верю в него — так продолжалось в течение нескольких лет.

Оскар ещё так молод, но он пришёл в клуб с большим опытом. Мы уже видели, как футболисты приходили в «Фулхэм» и под руководством Марку становились ещё сильнее. Это замечательный тренер, который умеет добиваться от людей всего лучшего. Он отличный мотиватор и лидер.

Мы так хотели, чтобы настолько молодой и талантливый игрок, как Оскар Бобб пришёл к нам, а с учётом умения Марку делать футболистов ещё сильнее мы можем расценивать данный трансфер как замечательную инвестицию, от которой мы в восторге», — приводит слова Хана talkSPORT.