Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Инвестиция, от которой мы в восторге». Директор «Фулхэма» Хан — о трансфере Бобба

«Инвестиция, от которой мы в восторге». Директор «Фулхэма» Хан — о трансфере Бобба
Комментарии

Вице-председатель и директор по футбольным операциям «Фулхэма» Тони Хан прокомментировал приобретение клубом полузащитника Оскара Бобба.

«На протяжении многих лет мы хотели подписать Оскара Бобба. [Главный тренер] Марку Силва работает в «Фулхэме» уже несколько лет, в рамках многих летних и зимних трансферных окон мы обсуждали возможное приглашение Бобба. Марку очень хотел заполучить этого футболиста, я верю в него — так продолжалось в течение нескольких лет.

Оскар ещё так молод, но он пришёл в клуб с большим опытом. Мы уже видели, как футболисты приходили в «Фулхэм» и под руководством Марку становились ещё сильнее. Это замечательный тренер, который умеет добиваться от людей всего лучшего. Он отличный мотиватор и лидер.

Мы так хотели, чтобы настолько молодой и талантливый игрок, как Оскар Бобб пришёл к нам, а с учётом умения Марку делать футболистов ещё сильнее мы можем расценивать данный трансфер как замечательную инвестицию, от которой мы в восторге», — приводит слова Хана talkSPORT.

Материалы по теме
Директор «Фулхэма» Тони Хан: хочу, чтобы Марку Силва остался в клубе надолго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android