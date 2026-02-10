«Милан» видит замену для Сантьяго Хименеса в форварде «Арсенала» — Tuttosport

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус находится в поле зрения «Милана». «Россонери» стремятся усилить линию нападения грядущим летом, поскольку существует вероятность ухода из клуба форварда Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, бразильский футболист является одним из главных кандидатов в трансферном списке итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

