Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» видит замену для Сантьяго Хименеса в форварде «Арсенала» — Tuttosport

«Милан» видит замену для Сантьяго Хименеса в форварде «Арсенала» — Tuttosport
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус находится в поле зрения «Милана». «Россонери» стремятся усилить линию нападения грядущим летом, поскольку существует вероятность ухода из клуба форварда Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, бразильский футболист является одним из главных кандидатов в трансферном списке итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» готов включить двух футболистов в сделку по обмену на Альвареса — TEAMtalk

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android