Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» Эберль: активно обсуждаем продление контракта с Кейном

Спортивный директор «Баварии» Эберль: активно обсуждаем продление контракта с Кейном
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о работе клуба над продлением контракта с нападающим Гарри Кейном.

«Мы общаемся, но это ещё не значит, что переговоры начались. Мы активно это обсуждаем с Гарри, после этого перейдём к следующим шагам. Не могу комментировать какие-либо слухи [о возможном интересе к Кейну со стороны других клубов]. Всё, что я могу сказать: мы поддерживаем контакт с Гарри на тему его и нашего общего успеха», — приводит слова Эберля ESPN.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 38 голами в 35 матчах во всех турнирах за «Баварию». Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.

Материалы по теме
«МЮ» и «Бавария» могут побороться за нападающего из США — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android