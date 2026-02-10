Спортивный директор «Баварии» Эберль: активно обсуждаем продление контракта с Кейном

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о работе клуба над продлением контракта с нападающим Гарри Кейном.

«Мы общаемся, но это ещё не значит, что переговоры начались. Мы активно это обсуждаем с Гарри, после этого перейдём к следующим шагам. Не могу комментировать какие-либо слухи [о возможном интересе к Кейну со стороны других клубов]. Всё, что я могу сказать: мы поддерживаем контакт с Гарри на тему его и нашего общего успеха», — приводит слова Эберля ESPN.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 38 голами в 35 матчах во всех турнирах за «Баварию». Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.