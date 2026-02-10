Скидки
Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»

Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»
Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал новости о возможном уходе из «Манчестер Сити» тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что испанец планирует покинуть команду летом текущего года.

«По моей информации, есть вероятность, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом. Так считают люди, вовлечённые в эту историю. Но это не окончательное решение. Об этом ещё не объявлено. На данном этапе это не гарантировано. Сейчас только февраль, ещё рано, так что посмотрим, что будет дальше.

Думаю, по итогам сезона в Премьер-лиге и Лиге чемпионов будет понятно, как отреагирует Пеп. «Манчестер Сити» присматривается к потенциальным кандидатам на случай, если Пеп решит уйти в конце сезона, потому что они знают, что такая вероятность есть», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

